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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Власти РФ призвали Баку проявить милосердие к бывшему руководству Карабаха

Власти РФ призвали Баку проявить милосердие к бывшему руководству Карабаха
Виды Нагорного Карабаха
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Москва призвала Баку проявить милосердие к бывшему руководству Нагорного Карабаха, в том числе к бизнесмену Рубену Варданяну, сообщил президент РФ Владимир Путин.

На вопрос модератора Валдайского клуба, может ли РФ призвать азербайджанское руководство проявить милосердие в отношении бывших лидеров Нагорного Карабаха, Путин ответил: "Мы всегда это делали, и сейчас это делаем".

Глава государства отметил, что он разговаривал со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. "Он всегда меня заверял, что, что бы ни случилось, он обеспечит безопасность и права армянского населения Нагорного Карабаха", - сказал Путин.

Он подчеркнул при этом: "Там и армян-то уже не осталось, все ушли, вы же знаете, что все ушли, там просто нет армян. Может быть, тысяча-полторы, и все. Там просто никого нет".

Что касается бывших карабахских руководителей, президент РФ сказал: "Я не хочу вдаваться в особые детали, но я так понимаю, что их особо и в Ереване не хотят видеть. Но я исхожу из того, что руководство Азербайджана все-таки будет исходить в данном случае из, когда все вопросы территориального характера решены для Азербайджана, все-таки будет исходить из соображений гуманитарного характера".

В конце сентября стало известно, что экс-госминистр непризнанного Нагорного Карабаха, бывший руководитель компании "Тройка Диалог" Рубен Варданян решением суда в Азербайджане арестован и привлечен к уголовной ответственности в качестве подозреваемого лица.

Как сообщала Служба госбезопасности Азербайджана, в отношении гражданина Армении Варданяна были выдвинуты обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом, и участие в их деятельности), 318.1 (незаконное пересечение границ Азербайджана).

Нагорный Карабах Владимир Путин Азербайджан
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