Вывод российских миротворцев из Карабаха не обсуждается

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Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сообщения о том, что делегация Министерства обороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха, не соответствует действительности, сообщил журналистам информированный дипломатический источник.

По его словам, "речь идет о плановых контактах по вопросам текущей деятельности РМК".

5 октября на Валдайском форуме президент Владимир Путин рассказал, что Азербайджан предложил России на двусторонней основе договариваться о статусе российских миротворцев в Карабахе, и что Армения с этим предложением согласилась.