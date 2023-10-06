Ушаков усомнился в возможности встречи Путина и Пашиняна на саммите СНГ в Бишкеке

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Помощник президента Роччмм Юрий Ушаков усомнился в возможности встречи Владимира Путина с премьером-министром Армении Николом Пашиняном на предстоящем на следующей неделе саммите СНГ в Бишкеке.

"Я не знаю, приедет ли Пашинян туда, есть сведения, что он будет (участвовать) по видеоконференции", - сказал Ушаков автору программы "Москва. Кремль. Путин" "Россия-1 ВГТРК" Павлу Зарубину.

Зарубин сообщил об этом в Telegram.