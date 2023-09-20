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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Пашинян и Путин обсудили по телефону обстановку в Нагорном Карабахе

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили по телефону обстановку в Нагорном Карабахе и вопросы армяно-российской повестки, сообщили в пресс-службе правительства Армении.сия".

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают согласования сроков телефонного разговора Путина и Пашиняна.

На вопрос, будет ли аналогичный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Песков ответил: "Пока нет, контакты продолжаются на рабочем уровне. При необходимости такой разговор, конечно же, тоже сможет состояться".

Ранее 20 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона продолжает прямые контакты с Арменией и с Азербайджаном в том числе для обсуждения событий в Карабахе.

Владимир Путин Дмитрий Песков Никол Пашинян Армения Нагорный Карабах
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