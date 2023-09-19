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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Путин и Пашинян не общались с прошлой недели

Российский лидер получил тогда письмо армянского премьера о НКР

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что на прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России, в котором изложил позицию Еревана по ситуации в регионе. Каких-либо других контактов Владимира Путина с Пашиняном после этого письма не было.

"Сам президент Путин говорил во Владивостоке, что действительно было подробное письмо, где излагалась точка зрения армянской стороны к происходящему", - сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, "на тот момент происходила работа по возобновления потока гуманитарной помощи в Карабах, и к нашему удовлетворению по состоянию на вчера эта работа увенчалась успехом - первая партия (гумпомощи) по двум направлениям через Агдамско-Лачинскую дорогу пошла".

"Но, к сожалению, это не спасло нас от возобновления боевых действий", - подчеркнул Песков.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что начало локальные антитеррористические мероприятия против ВС Армении в Карабахе. В Ереване заявили, что армянских военных в Карабахе нет.

Дмитрий Песков Никол Пашинян Армения Азербайджан Нагорный Карабах Владимир Путин
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