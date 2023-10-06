Приложение "Госуслуги" сможет заменить паспорт в магазинах, гостиницах, на транспорте

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ разработало правила применения мобильного приложения "Госуслуги" для идентификации граждан РФ без предъявления бумажного паспорта.

Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов правовых актов в пятницу.

В документе определены этапы и сроки выполнения ранее подписанного президентом указа о применении цифровой копии паспорта.

На первом этапе, после вступления постановления в силу, граждане смогут использовать приложение "Госуслуги" вместо бумажного паспорта при покупке алкоголя, табачной или никотиносодержащей продукции, кальянов, электронных сигарет и вейпов, посещении музея и/или зрелищных мероприятий, посадке в поезд дальнего следования или междугородний автобус, оказании услуг связи, получении услуг в МФЦ и финансовых услуг.

На втором этапе - с 1 января 2024 года - мобильное приложение будет использоваться для доступа на территорию организаций, за исключением тех, где повышены требования безопасности, а также на почте.

С 1 января - на третьем этапе - "Госуслуги" смогут заменить бумажный документ при заселении в гостиницу, а также при посещении медучреждений, если ранее гражданин был принят там на персонифицированный учет.

В этих ситуация будет достаточно предъявить для сканирования приложение "Госуслуги" с фотографией гражданина и QR-кодом, содержащем сведения о нем.

Для использования приложения необходимо согласие на передачу биометрических персональных данных в Единую биометрическую систему (ЕБС).

При его наличии человек загружает свое фото в приложение, после чего ЕБС подтверждает его соответствие ранее размещенным в ней данным. При отсутствии согласия предусмотрены несколько вариантов: загрузка фото вместе со сканированием своего биометрического загранпаспорта. Также фото могут быть загружены при наличии цифровой копии водительских прав или карты болельщика. Кроме того, биометрию можно сдать лично в МФЦ.

Срок окончания публичного обсуждения проекта - 12 ноября.

Президент РФ Владимир Путин 18 сентября подписал указ о возможности использования мобильного приложения портала "Госуслуги" вместо паспорта или других удостоверяющих личность документов. Правительству РФ поручено в трехмесячный срок по согласованию с ФСБ определить, в частности, перечень документов, содержащих сведения, которые могут быть представлены через приложение и порядок их обработки; утвердить порядок применения приложения.

Решение о предоставлении документов через "Госуслуг" принимается гражданином добровольно. В Минцифры уточнили, что введение возможности использования цифровой формы документов не означает, что бумажные утратят свой статус, - их можно будет использовать без всяких ограничений.