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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Оформить электронный паспорт хотят 42% россиян

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Оформить себе электронный паспорт хотели бы в настоящее время 42% россиян, тогда как в 2020 году этого хотел лишь каждый шестой (16%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в понедельник на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что сейчас чаще всех о желании обзавестись цифровым паспортом говорит молодежь 18-24 лет - почти три четверти респондентов данной возрастной категории (72%).

Социологи отмечают, что чем старше возраст, тем меньше желания иметь электронный паспорт: если среди сограждан 25-34 лет такие планы имеет 61% респондентов, то среди россиян 35-44 лет эта доля составляет 46%, среди сограждан - 45-59 лет - 37% и у россиян от 60 лет - 24%.

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Среди аргументов желающих получить цифровой паспорт - мнение о том, что электронный формат удобнее бумажного.

В свою очередь, не хочет иметь цифровой паспорт почти половина россиян (49%), наиболее скептически к электронному формату настроены сограждане в возрасте от 60 лет (66%), показывают данные ВЦИОМ.

Обосновывая свое мнение, эти респонденты говорят о рисках взлома и сбоя электронных систем хранения личных данных, а также о возможности доступа к ним со стороны третьих лиц.

Согласно опросу, 9% россиян затрудняются определиться со своей позицией по данному поводу.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 30 сентября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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