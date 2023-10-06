В Севастополе отмена воздушной тревоги
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Глава Севастополя Михаил Развожаев отменил второе за день предупреждение о воздушной тревоге в городе.
"Отбой воздушной тревоги", - написал губернатор в своем телеграм-канале в пятницу вечером.
Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло 24 минуты.
В первый раз за день между предупреждением о тревоге и ее отменой прошло 33 минуты.
Оповещения о воздушной тревоге введены в городе после того, как 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Ударная волна выбила окна в десяти жилых домах, жители не пострадали. Минобороны РФ сообщало об одном пропавшем без вести военнослужащем.