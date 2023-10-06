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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:46

В Севастополе отмена воздушной тревоги

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Глава Севастополя Михаил Развожаев отменил второе за день предупреждение о воздушной тревоге в городе.

"Отбой воздушной тревоги", - написал губернатор в своем телеграм-канале в пятницу вечером.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло 24 минуты.

В первый раз за день между предупреждением о тревоге и ее отменой прошло 33 минуты.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе после того, как 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Ударная волна выбила окна в десяти жилых домах, жители не пострадали. Минобороны РФ сообщало об одном пропавшем без вести военнослужащем.

Севастополь воздушная тревога
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