Воздушная тревога объявлена в Севастополе во второй раз за сутки

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в пятницу во второй раз за сутки сообщил о воздушной тревоге.

"Внимание всем! Воздушная тревога", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

В первый раз предупреждение объявлялось вечером на полчаса.

В четверг губернатор также сообщал о воздушной тревоге, предупреждение вводилось примерно на полчаса. В это время в городе военные применяли средства аэрозольной маскировки.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе после того, как 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Ударная волна выбила окна в десяти жилых домах, люди не пострадали. Минобороны РФ сообщало об одном пропавшем без вести военнослужащем.