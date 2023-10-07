Путин заявил о планах создать рабочую группу по сотрудничеству в энергетике с Казахстаном

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил о планах создать рабочую группу, которая займется изучением перспектив расширения энергетического сотрудничества с Казахстаном и регионом в целом.

Ранее в субботу лидеры России, Казахстана и Узбекистана дали старт поставок российского газа.

"Мы сейчас разговаривали с руководителями компаний энергетических, услышали их оценки, позиции. Как договорились, дадим команду создать соответствующую рабочую группу, чтобы рассчитать все варианты и все возможные перспективы по этому направлению", - сказал Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Он отметил, что в неформальной обстановке они сегодня смогут обсудить все двусторонние вопросы.

"У нас огромный объем совместной работы", - сказал Путин.

Президент России встретился с лидером Казахстана в Ново-Огарево.