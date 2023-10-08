Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Минобороны РФ сообщило о перехваченных украинских ракетах и беспилотниках

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Три украинские ракеты "Точка-У", две ракеты С-200 и 25 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) перехвачены российскими военными за минувшие сутки, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три тактические ракеты "Точка-У" и две переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200", - сказал он.

Кроме того, сообщил Конашенков, "уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 25 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Площанка Луганской народной республики, Тарамчук, Спорное, Березовое Донецкой народной республики, Чистополье, Ульяновка, Очеретоватое Запорожской области, Великий Выселок Харьковской области, Саги, Каиры, Раденск, Новая Каховка и Казачьи Лагери Херсонской области".

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 октября 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Росавиация временно ограничила ночные рейсы из России в Израиль

Росавиация временно ограничила ночные рейсы из России в Израиль

Что произошло за день: суббота, 7 октября

Минобороны РФ сообщило о сбитой над Крымом украинской ракете

Кадыров предложил отменить в РФ президентские выборы в период СВО

Кадыров предложил отменить в РФ президентские выборы в период СВО

Путин заявил о планах создать рабочую группу по сотрудничеству в энергетике с Казахстаном

МИД РФ призвал израильтян и палестинцев к немедленному прекращению огня

Один человек погиб в результате обстрела белгородского поселка Уразово

В России ставят на боевое дежурство стратегическую ракету "Сармат"

В Истре сбит летевший на Москву беспилотник

Силы ПВО отразили воздушную атаку на Севастополь

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });