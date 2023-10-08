Минобороны РФ сообщило о перехваченных украинских ракетах и беспилотниках

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Три украинские ракеты "Точка-У", две ракеты С-200 и 25 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) перехвачены российскими военными за минувшие сутки, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три тактические ракеты "Точка-У" и две переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200", - сказал он.

Кроме того, сообщил Конашенков, "уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 25 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Площанка Луганской народной республики, Тарамчук, Спорное, Березовое Донецкой народной республики, Чистополье, Ульяновка, Очеретоватое Запорожской области, Великий Выселок Харьковской области, Саги, Каиры, Раденск, Новая Каховка и Казачьи Лагери Херсонской области".