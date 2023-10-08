В Орловской области 259 населенных пунктов остались без света

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Перебои с электроснабжением в связи с прохождением циклона "Патрик" наблюдаются в нескольких населенных пунктах Орловской и Тульской областей, а также в Таганроге.

Как сообщил глава Орловской области Андрей Клычков, результатом непогоды стали обрывы линий электропередач и поваленные деревья. Отключение энергии зафиксировано в 259 населенных пунктах Орловской области.

Кроме того, без света остались жители Таганрога Ростовской области.

В свою очередь, пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области предупредила жителей региона, что в результате ветрового нагона в ближайшие 2-4 часа и до конца дня уровень воды у города Азова достигнет опасной отметки, на участке Ростов-на-Дону - Аксай уровни воды будут находиться выше неблагоприятных отметок. Объявлено штормовое предупреждение.

В Тульской области также зафиксировано 19 отключений энергоснабжения из-за повреждений линий электропередач в результате сильного ветра, сообщила пресс-служба правительства области.