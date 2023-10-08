Непогода нарушила электроснабжение в девяти регионах России

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Дождь и сильный ветер нарушили электроснабжение в девяти российских субъектах, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Отмечается, что скорость ветра достигала 20 м/с, упало более 200 деревьев, были повреждены слабозакрепленные конструкции и порядка 30 автомобилей.

Сотрудники МЧС РФ продолжают работы по ликвидации последствий непогоды.

Как отметили в ведомстве, полностью восстановить электроснабжение удалось в Ленинградской области. По данным министерства, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в Псковской, Новгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Брянской и Московской областях.

О пострадавших в сообщении пресс-службы МЧС РФ данных нет.

Со своей стороны, пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье сообщила, что в Тульской области один человек пострадал в результате неблагоприятных погодных условий (дождь и сильный ветер). Также зафиксировано падение 26 деревьев, повреждены один автомобиль и кровля.