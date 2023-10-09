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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Минкультуры поможет русским театрам за рубежом поставить 30 спектаклей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Русские театры, расположенные в девяти зарубежных странах, в 2024 году планируют поставить 30 спектаклей при поддержке Минкультуры России, сообщила президенту Владимиру Путину глава министерства Ольга Любимова.

"По вашему поручению мы начали поддерживать русские театры за рубежом. 150 русских театров в 43 странах мира играют на русском языке русскую классику (...) Мы вместе выбираем постановки. У нас впереди юбилейный год Александра Сергеевича Пушкина, этот год - 200-летие Александра Николаевича Островского, поэтому вместе выбираем материал. Они выбирают, что ближе, интереснее поставить. В этом году уже появилось 15 спектаклей в восьми странах, в девяти странах мы планируем 30 спектаклей в 2024 году и далее по нарастающей", - сказала министр.

Минкультуры поддерживает, в том числе, русские театры в Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Южной Осетии.

Минкультуры Ольга Любимова Таджикистан Туркменистан Узбекистан Южная Осетия Владимир Путин
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