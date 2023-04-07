Россия намерена оказать финансовую поддержку 15 русским театрам за рубежом

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Россия планирует оказывать адресную финансовую поддержку нуждающимся в этом русским театрам за рубежом, сообщила замминистра культуры РФ Алла Манилова.

"Механизм (поддержки русских театров за рубежом - ИФ) найден, таким источником финансирования будет автономная некоммерческая организация "Русские сезоны". Сейчас мы ждем ответа от министерств культуры каждой страны. Дальше мы перейдем к этапу практического решения доведения средств. Будем действовать по каждой стране индивидуально. Мы стремимся к переходу к прямой финансовой поддержке со стороны России", - сказала Манилова на пленарном заседании, посвященного открытию Международного фестиваля русских театров "Встречи в России. 25 лет вместе", в пятницу.

Она сообщила, что в 2023 году для поддержки было выбрано 15 театров в десяти странах. Финансовую помощь получат русские театры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Южной Осетии и Казахстане.

Манилова отметила, что выделенные средства будут направлены на закупку современного театрального и сценического оборудования, чтобы создать новые технические условия для русских театров.

"Второе направление - поддержка деятельности и премьер. Пять миллионов рублей на оборудование, пять миллионов рублей - на постановки. Все средства должны быть освоены в этом году", - сказала замминистра.

По ее словам, финансирование русских театров за рубежом будет продолжено и после 2023 года. Манилова уточнила, что есть театры, которым необходима полномасштабная поддержка.

"У нас есть три театра, которые испытывают более серьезные проблемы структурного порядка, когда речь идет об очень крупных инвестициях в строительство или реконструкцию. Это Русский театр драмы им. Чингиза Айтматова в Бишкеке, Драматический театр им. Пушкина в Туркменистане и Русский драматический театр им. Маяковского в Таджикистане - у него просто нет здания. Всеми этими театрами активно занимается правительство", - сказала Манилова.

"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В 2017 году "Русские сезоны" прошли в Японии, в 2018 году в Италии, а в 2019 году проект принимала Германия.

В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", были Франция, Бельгия и Люксембург, однако часть мероприятий пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом. В 2021 году "Русские сезоны" прошли в Республике Корея и Бельгии. В 2022 году "Русские сезоны" должны были пройти в Дании, Швеции и Норвегии, однако мероприятия не проводились.

В 2023 году "Русские сезоны" пройдут в Казахстане и Узбекистане.