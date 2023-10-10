Минкультуры ищет способ пресечь показ в кино фильмов без прокатного удостоверения

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минкультуры ищет механизмы по взаимодействию с кинотеатрами по пресечению показа в них фильмов без прокатного удостоверения, в частности, в рамках предсеансового обслуживания, сообщила в Госдуме глава министерства Ольга Любимова.

"Мы сейчас серьезно обсуждаем эту проблему. И обращения граждан есть, и, вы знаете, что это дискутируемая проблема в обществе в целом. Пока просто ищем механизм того, как можно взаимодействовать с кинотеатральными сетями, чтобы избежать этого рода прецедентов", - ответила она на вопрос о том, какие меры будут приняты для пресечения показа в кинотеатрах фильмов, официальный прокат которых в стране не запланирован и осуществляется без прокатного удостоверения.

Кинотеатры проводят показ фильмов в рамках "предсеансового обслуживания" перед российскими короткометражными фильмами. В России, в частности, было показано несколько голливудских картин зарубежных студий, которые приняли решение прекратить прокат своих фильмов в России после начала специальной военной операции.