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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Путин поручил внести Мурманский СПГ в стратегию и ускорить либерализацию экспорта СПГ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил внести проект "Мурманский СПГ" в стратегические документы отрасли и ускорить либерализацию экспорта СПГ, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на заседании комитета Госдумы по энергетике.

Председатель комитета Павел Завальный сообщил, что после принятия законопроекта о либерализации экспорта СПГ директивный срок установлен до 1 ноября - это значит, что до конца октября он должен быть рассмотрен Госдумой. 17 октября комитет продолжит обсуждение документа.

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Завальный добавил, что правительство РФ в своем заключении в целом поддерживает законопроект, оно предоставило три существенных замечания, которые вошли в проект заключения комитета.

Законопроект внесен в июле группой депутатов по итогам поездки членов парламента в Мурманск. Он предусматривает допуск к экспорту СПГ проектов без привязки к конкретному месторождению без расширения субъектного состава экспортеров. В частности, таким образом может быть оформлен экспортный доступ проекта "Мурманский СПГ".

Владимир Путин СПГ Мурманский СПГ
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