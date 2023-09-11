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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Депутатам предложили уточнить законопроект о либерализации экспорта СПГ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правительство подготовило проект отзыва на депутатский законопроект о либерализации экспорта СПГ для компаний, которые реализуют инвестпроекты по производству этого вида топлива мощностью более 20 тонн в час и при этом входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на экспорт СПГ.

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Как сказал "Интерфаксу" источник, правительство предлагает авторам законопроекта конкретизировать виды и уровень документов стратегического планирования, согласно которым будут реализовываться проекты по производству СПГ. Заложенный сейчас в ст. 11 закона о стратегическом планировании перечень только на федеральном уровне содержит пятнадцать видов документов стратегического планирования, в рамках которых потенциально могут осуществляться проекты. Это, к примеру, могут быть инициативы, реализуемые в рамках стратегии пространственного развития РФ; основных направлений деятельности правительства; государственные программы; схемы территориального планирования.

"Кроме того, следует уточнить используемый в законопроекте признак юридических лиц, которым предлагается предоставить исключительное право на экспорт газа природного в сжиженном состоянии", - говорится в проекте отзыва правительства.

Сейчас законопроектом предлагается либерализовать экспорт СПГ для компаний, реализующих инвестиционные проекты по производству СПГ мощностью более 20 тонн в час. Правительство предлагает уточнить, что речь идет не только о "реализации проекта", но и о "строительстве объекта".

"Такое право (на экспорт СПГ - ИФ) предоставляется в случае реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство объекта по производству газа природного в сжиженном состоянии мощностью более 20 тонн в час", - говорится в проекте отзыва.

Законопроект № 400571-8 о либерализации экспорта СПГ был внесен в Госдуму в июле группой депутатов, среди которых глава комитета по природным ресурсам Дмитрий Кобылкин и глава комитета по экономической политике Максим Топилин.

По действующему законодательству, исключительное право на экспорт СПГ имеет "Газпром" и его 100%-е дочерние компании - как отмечала ранее замминистра энергетики Анастасия Бондаренко, речь идет о 190 месторождениях. В рамках второй группы экспорт разрешен для пользователей участков недр федерального значения, лицензия которых предусматривает на 1 января 2013 года строительство завода по производству СПГ, а также аффилированным с ними компаниям-недропользователям с лицензией, выданной после 1 января 2013 года. Как поясняла Бондаренко, речь идет, в частности, о проектах компании "НОВАТЭК".

В рамках третьей группы право на экспорт предоставлено юридическим лицам с госучастием свыше 50%, которые являются пользователями недр внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа России, Черного и Азовского морей.

Внесенный депутатами законопроект предлагает в рамках второй подгруппы наделить правом экспорта СПГ компании, которые реализуют инвестиционные проекты по производству СПГ мощностью более 20 тонн в час и которые при этом входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на экспорт СПГ в рамках второй группы.

"Предлагается обеспечить возможность экспорта СПГ с СПГ-проектов без привязки к участкам недр федерального значения, лицензии на которые предусматривают использование добытого природного газа для производства СПГ, а также предоставления возможности экспорта СПГ юридическим лицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на экспорт СПГ", - говорилось в пояснительных материалах.

Ранее глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон заявлял, что для стимулирования производства СПГ необходимо изменить соответствующий закон об экспорте.

Газпром Дмитрий Кобылкин Леонид Михельсон Максим Топилин НОВАТЭК Правительство
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