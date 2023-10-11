Трубу до Мурманска под СПГ и газификацию будет строить "НОВАТЭК"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Газопровод до Мурманска, который будет питать завод "Мурманский СПГ", а также регионы прохождения магистрали, будет строить "НОВАТЭК", сообщил журналистам председатель правления компании Леонид Михельсон в кулуарах Российской энергетической недели.

""НОВАТЭК" строит", - заявил он.

По его словам, такое решение было принято руководством страны по итогам нескольких проведенных обсуждение.

Он добавил, что в ходе дискуссий было решено увеличить мощность будущей трубы с 30 млрд до 40 млрд куб. м с учетом задач не только снабжения завода, но и газификации регионов.

"Для Мурманского СПГ мощность газопровода - 30 млрд кубометров. Правительственное решение было - пересмотреть это решение. Мы его пересмотрели, и он будет строиться на 40 млрд кубометров, что позволит удовлетворить все потребности в газоснабжении как севера Карелии, так и Мурманской области", - добавил Михельсон.

"НОВАТЭК" представил проект "Мурманского СПГ" этим летом. По данным компании, его стратегические плюсы - незамерзающий порт и наличие дешевой электроэнергии Кольской АЭС. Для производства СПГ планируется использовать компрессоры с электрическим приводом. Завод планируется строить на технологии "НОВАТЭКа" "Арктический микс", по которой можно создать линию сжижения мощностью до 7 миллионов тонн СПГ в год.