Число подключений к системе ЭРА-ГЛОНАСС с начала года выросло на 12,5%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Более 646 тысяч автомобилей подключены к государственной автоматизированной информационной системе ЭРА-ГЛОНАСС за девять месяцев, что на 12,5% превысило показатель за аналогичный период 2022 года, сообщила пресс-служба оператора системы - АО "ГЛОНАСС".

Месяцем, когда через систему совершалось наибольшее с начала года число вызовов экстренных служб, был январь - 6,4 тыс. вызовов. В среднем за месяц в этом году число аварийных сообщений превышало 5,4 тыс. - на 11% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

"С 1 октября прошлого года в рамках параллельного импорта к ЭРА-ГЛОНАСС подключено более 130 тыс. ввезенных в Россию транспортных средств, из которых 30 тысяч только за минувший сентябрь", - цитирует пресс-служба АО "ГЛОНАСС" гендиректора компании Алексея Райкевича.

Кнопками SOS сейчас оснащена каждая пятая машина в России - всего более 9,8 млн транспортных средств.

Как отмечают в АО "ГЛОНАСС", за время работы госсистемы ЭРА-ГЛОНАСС в экстренные службы было передано свыше 316 тыс. аварийных сообщений от автомобилистов. Три четверти из них - в автоматическом режиме.

Устройства вызова экстренных оперативных служб обязательны к установке на все ввозимые и локально выпускаемые в России автомобили с 2017 года. Помимо аварийного оповещения владельцам автомобилей, подключенных к ЭРА-ГЛОНАСС, доступны дополнительные сервисы по техподдержке и эвакуации автомобиля, вызову вневедомственной охраны Росгвардии.