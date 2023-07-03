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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

В Москве тестируют подключение электросамокатов к системе реагирования на аварии "ЭРА-ГЛОНАСС"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Москве стартовал эксперимент по подключению электросамокатов к государственной информационной системе экстренного реагирования при дорожно-транспортных происшествиях "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщил в понедельник заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

"При въезде на определенные участки Москвы самокаты будут автоматически снижать скорость, обеспечивая соблюдение установленных правил, безопасность пешеходов и всех участников дорожного движения. Для этого электросамокаты оснащены специальными трекерами российского производства, подключенными к "ЭРА-ГЛОНАСС". Территории, на которых проходит эксперимент, разделены на несколько зон с максимальными скоростными ограничениями - 10 км/ч, 15 км/ч или 20 км/ч. Эксперимент пройдет до конца сезона", - приводит слова Шпака пресс-служба Минпромторга.

Различные скоростные режимы установлены для тротуаров, пешеходных переходов, парков и других зон с пешеходами, уточнил он.

Эксперимент проводится при участии Минпромторга, столичного департамента транспорта, ЦОДД, АО "ГЛОНАСС" и НИИ микроэлектронной аппаратуры "Прогресс".

В пресс-службе министерства напомнили, что с 1 марта в силу вступили новые правила дорожного движения, согласно которым максимальная скорость средств индивидуальной мобильности ограничена 25 км/ч.

"Уверены, что результаты пилотного проекта по использованию "ЭРА-ГЛОНАСС" и оснащение личных электросамокатов подобными устройствами вместе с изменениями в ПДД лягут в основу безопасного передвижения личных средств индивидуальной мобильности", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Москва ЭРА-ГЛОНАСС Минпромторг Василий Шпак
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