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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Red Wings и "Азимут" продолжают выполнять прямые перелеты между РФ и Израилем

Рейсы осуществляются по маршрутам Сочи - Тель-Авив, Махачкала - Тель-Авив и Минеральные Воды - Тель-Авив

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании Red Wing" и "Азимут" продолжают в настоящее время выполнять прямые перелеты между Россией и Израилем, сообщает МИД РФ.

"В настоящее время прямые перелеты между Россией и Израилем продолжают осуществлять российские авиакомпании "Red Wings" и "Азимут" по маршрутам Сочи - Тель-Авив, Махачкала - Тель-Авив и Минеральные Воды - Тель-Авив. Полеты выполняются с учетом рекомендаций Росавиации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади добавили, что актуальную информацию о расписании рейсов необходимо уточнять у авиаперевозчиков: авиакомпания "Red Wings" +7 (495) 212-12-51; авиакомпания "Азимут" +7 (863) 226-00-05. Кроме того, за актуальной информацией можно следить на официальных ресурсах Red Wings: официальный сайт и телеграм.

"Помимо этого, авиакомпании в индивидуальном порядке уведомляют пассажиров об изменении расписания по электронной почте и СМС. Следует внимательно следить за поступлением таких сообщений", - отмечается в сообщении.

В МИД добавили, что "перевозчикам даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций".

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Ранее в понедельник российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало российским гражданам воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий, а тем, кто уже там находится - проявлять максимальную осторожность и поддерживать контакты с представителями дипломатических и консульских учреждений РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские посольства в Израиле и Палестине пока не располагают информацией о пострадавших россиянах в результате конфликта между Израилем и движением ХАМАС.

"Весьма энергичные усилия, насколько нам известно, предпринимают наши посольства на месте, дипломаты работают круглые сутки. Пока какой-либо информацией о пострадавших россиянах наши посольства не располагают", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что по состоянию на утро понедельника "подтвержденных данных о погибших, раненых или пропавших без вести граждан России" у российских дипломатов нет.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

С обеих сторон погибли сотни человек и тысячи пострадали.

Россия Израиль Red Wings Азимут
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