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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

МИД готовит эвакуацию россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В российском МИД сообщили, что прорабатывают возможность эвакуации россиян из ближневосточного региона.

"Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России совместно с российскими загранучреждениями в регионе Ближнего Востока прорабатывают эвакуационные мероприятия для граждан России и соотечественников", - сообщил телеграм-канал министерства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее 9 октября сказал, что российским дипломатам в Израиле и Палестине пока не известно о пострадавших в конфликте россиянах. Туроператоры сообщали, что в Израиле на момент начала конфликта находилось около ста организованных туристов из России и неопределенное количество самостоятельных путешественников.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил телеканалу "Россия 24", что по состоянию на утро понедельника "подтвержденных данных о погибших, раненых или пропавших без вести граждан России" у российских дипломатов нет.

Пресс-атташе представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что "граждане России на территории Палестины, безусловно, есть - на консульском учете на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа находятся более двух тысяч человек". Информации о пострадавших россиянах в представительство пока не поступало.

Хроника 07 – 09 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Дмитрий Песков МИД Газа Израиль
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