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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Автобусы пустят через Керченскую переправу на период закрытия Крымского моста

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Рейсовые автобусы и перевозящие организованные группы детей во вторник с 10:00 до 17:00 будут направляться на паромы Керченской переправы, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"В связи с ограничением движения через Крымский мост в период с 10:00 до 17:00 10 октября движение рейсовых автобусов и автобусов, осуществляющих перевозки организованных групп детей, в указанный период будет временно организовано через Керченскую паромную переправу", - написал Лукашенко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что автобусы, выполняющие заказные нерегулярные перевозки, должны ожидать снятия ограничения движения по Крымскому мосту.

Ранее телеграм-канал с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту предупредил о полном закрытии движения по Крымскому мосту во вторник на семь часов в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ.

Крымский мост уже перекрывали дважды примерно на девять часов в ночь на 29 сентября и на 3 октября для ремонта правой стороны его автодорожной части.

Крым Крымский мост Николай Лукашенко Керченская переправа
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