Крымский мост перекроют для автомобилей во вторник на семь часов для ремонта

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост будет перекрыт ориентировочно на семь часов днем во вторник для проведения ремонта, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"10 октября на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 10:00 до 17:00 в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Крымский мост уже перекрывали дважды примерно на девять часов в ночь на 29 сентября и на 3 октября для ремонта правой стороны его автодорожной части.