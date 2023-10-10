Механизм отзыва решения о ратификации Россией ДВЗЯИ выработают в течение недели

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Процедура отзыва решения о ратификации Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) будет готова в течение ближайшей недели, заявил замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев.

"В течение недели будет в разработан механизм отзыва решения о ратификации", - сказал Шхагошев журналистам во вторник по итогам встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

5 октября президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение возобновить ядерные испытания, допустил возможность отзыва Москвой ратификации ДВЗЯИ, который подписали и Россия, и США, но Вашингтон не ратифицировал.

"Это вопрос депутатов Государственной Думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно", - сказал президент на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

6 октября его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что отзыв ратификации договора не означает намерения Москвы проводить ядерные испытания.