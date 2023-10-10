В МИД РФ не увязывают возможную дератификацию ДВЗЯИ с новой гонкой вооружений

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не видит прямой связи между возможной дератификацией Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и новой гонкой вооружений.

"Я не вижу здесь прямой связи. Все зависит от США: если Вашингтон пойдет по разрушительному пути проведения ядерных испытаний. А признаки того, что на невадском полигоне ведутся или велись, по крайней мере, до последнего времени, соответствующие работы, есть", - сказал он во вторник журналистам в Госдуме, отвечая на вопрос, не приведет ли дератификация ДВЗЯИ к гонке вооружений.

"Если они пойдут по этому пути, тогда сработает та позиция, которая была заявлена президентом РФ, что мы будем вынуждены отзеркалить и это. Вот тогда возникнет совершенно иная ситуация, но ответственность за то возникнет они или не возникнет, на Вашингтоне", - подчеркнул Рябков.

Он продолжил: "Они сейчас получили то, что они для себя допускали, но каким-то образом полагали, что другие, мы, в частности, на это будем смотреть сквозь пальцы. Не вышло. Пусть дальше делают выводы".

Ранее во вторник замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев заявил журналистам, что процедура отзыва решения о ратификации Россией ДВЗЯИ будет готова в течение ближайшей недели.

5 октября президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение возобновить ядерные испытания, допустил возможность отзыва Москвой ратификации ДВЗЯИ, который подписали и Россия, и США, но Вашингтон не ратифицировал.