Песков сказал, что планы отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ не означают намерения провести ядерные испытания

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает намерения Москвы проводить ядерные испытания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не означает заявления о намерении проведения ядерных испытаний", - сказал он журналистам.

Песков также отметил, что накануне Владимир Путин, говоря о возможности отзыва ратификации "имел в виду необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто".

"Еще давным-давно мы и подписали, и ратифицировали, а американцы не ратифицировали, и чтобы привести к единому знаменателю президент допустил возможность отзыва этой ратификации, о готовности сделать что и заявил Володин", - добавил представитель Кремля.

Пескова также спросили, какой месседж Путин хотел донести, когда говорил об испытаниях ракет с ядерной установкой.

"Президент сделал заявление, что мы продолжаем разработку этих систем вооружения, эта тема неоднократно фигурировала в последние недели в международной информационной повестке дня, она представляла собой интерес для участников "Валдая", и поэтому Путин об этом сообщил", - ответил представитель Кремля.

У Пескова также поинтересовались, когда именно Россия провела успешные испытания ракеты "Буревестник", о которых в четверг заявил глава государства.

"Я в данном случае никакой информацией по этой теме не могу предоставить", - отреагировал он.

Вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета Госдумы, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Это вопрос депутатов Государственной Думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно", - сказал Путин накануне на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Он напомнил, что Договор о запрете на испытания ядерного оружия в свое время подписали и Россия, и США, однако ратифицировала его только Россия.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН (10 сентября 1996 года) и открыт для подписания 24 сентября 1996 года.

Договор расширяет до безусловных рамок ограниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия, введенный Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года.

Каждая из сторон обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем.