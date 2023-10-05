Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Путин допустил возможность отзыва ратификации ДВЗЯИ Россией

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин допустил возможность отзыва Москвой ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который подписали и Россия, и США, но Вашингтон не ратифицировал.

"Это вопрос депутатов Государственной Думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Комментируя предложение возобновить ядерные испытания, он напомнил, что Договор о запрете на испытания ядерного оружия в свое время подписали и Россия, и США, однако ратифицировала его только Россия. Поэтому он допустил зеркальные действия с российской стороны.

Президент также отметил, что Россия практически завершила работу над новыми видами стратегического оружия.

"Как правило, специалисты говорят: новое оружие, нужно убедиться в том, что там специальный боезаряд будет работать без сбоев, и надо проводить испытания. Я сейчас не готов сказать, нужно нам или не нужно проводить испытания, но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, когда они подписали, но не ратифицировали, а мы подписали и ратифицировали - в принципе, повести себя зеркально с Соединенными Штатами можно", - отметил он.

На этом же заседании он заявил, что не видит необходимости менять российскую Концепцию ядерного сдерживания в сторону "понижения ядерного порога". Он добавил, что ответ России на ядерную агрессию в ее адрес не оставит у противника шансов на выживание.

США Владимир Путин ДВЗЯИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ не видит причин менять российскую Концепцию ядерного сдерживания

Правительство готовит очередное повышение нормативов биржевых продаж

Правительство готовит очередное повышение нормативов биржевых продаж

Власти РФ призвали Баку проявить милосердие к бывшему руководству Карабаха

Власти РФ призвали Баку проявить милосердие к бывшему руководству Карабаха

Путин заявил, что расходы на оборону и безопасность РФ выросли вдвое - до 6% ВВП

Путин сказал, что бюджет РФ справляется и будет справляться с расходами на СВО

Путин сказал, что бюджет РФ справляется и будет справляться с расходами на СВО

Медведев заявил о росте числа военнослужащих-контрактников в РФ

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании "Валдая". Полный текст

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании "Валдая". Полный текст

Доллар на "Мосбирже" поднялся выше 100 рублей в третий раз за год

Доллар на "Мосбирже" поднялся выше 100 рублей в третий раз за год

Власти ожидают, что экспорт продукции АПК из РФ в этом году превысит $45 млрд

В Финляндию из Ленобласти не впустили 82 легковушки с номерами РФ с 16 сентября

В Финляндию из Ленобласти не впустили 82 легковушки с номерами РФ с 16 сентября
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });