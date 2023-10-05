Путин допустил возможность отзыва ратификации ДВЗЯИ Россией

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин допустил возможность отзыва Москвой ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который подписали и Россия, и США, но Вашингтон не ратифицировал.

"Это вопрос депутатов Государственной Думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Комментируя предложение возобновить ядерные испытания, он напомнил, что Договор о запрете на испытания ядерного оружия в свое время подписали и Россия, и США, однако ратифицировала его только Россия. Поэтому он допустил зеркальные действия с российской стороны.

Президент также отметил, что Россия практически завершила работу над новыми видами стратегического оружия.

"Как правило, специалисты говорят: новое оружие, нужно убедиться в том, что там специальный боезаряд будет работать без сбоев, и надо проводить испытания. Я сейчас не готов сказать, нужно нам или не нужно проводить испытания, но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, когда они подписали, но не ратифицировали, а мы подписали и ратифицировали - в принципе, повести себя зеркально с Соединенными Штатами можно", - отметил он.

На этом же заседании он заявил, что не видит необходимости менять российскую Концепцию ядерного сдерживания в сторону "понижения ядерного порога". Он добавил, что ответ России на ядерную агрессию в ее адрес не оставит у противника шансов на выживание.