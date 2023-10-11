Карта туриста будет доступна в России для путешественников из 25 стран

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Карта туриста будет доступна в РФ для граждан 25 стран, перечень которых сейчас утверждается правительством, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы вместе с Аксаковым Анатолием Геннадьевичем и коллегами из комитета по финансовому рынку создали условия для запуска карты туриста. Чтобы у иностранных туристов была возможность из-за рубежа открывать здесь счета, и уже по приезду в нашу страну получать пластиковую карту в физическом выражении и осуществлять здесь расчеты. Сейчас правительством утверждается перечень из 25 стран, для которых будет доступен механизм", - сказал Решетников в среду на заседании Госдумы.

Министр поблагодарил депутатов за оперативную работу по донастройке регулирования отрасли. "Отдельно отмечу работу электронной визы, она теперь доступна для 55 стран. И только за два месяца по ней приехали более 70 тыс. иностранцев. Запущен групповой безвизовый туристический обмен с Китаем, Ираном и с соответствующими предложениями мы вышли к Индии", - добавил Решетников.