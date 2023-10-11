Володин заявил, что вернувшиеся релоканты могут подпасть под статью о госизмене

Он скорректировал свое вчерашнее заявление про размещение релокантов в Магадане

Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что релоканты, делавшие заявления против РФ, по возвращении в Россию могут понести ответственность по уголовной статье о государственной измене.

"Такие поступки имеют отношение к статье 275 Уголовного кодекса "Государственная измена". Поэтому, правильно, надо проверить с вами, если сейчас они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявления против страны и ещё финансировали вооруженные силы Украины, конечно, мы должны с вами взять и подобрать то место, куда их лучше сразу отправлять", - сказал Володин в среду на закрытой части заседания Госдумы.

Видео со словами спикера опубликовала у себя в телеграм-канале депутат Роза Чемерис.

При этом Володин скорректировал свое вчерашнее заявление о том, что местом размещения релокантов в РФ мог бы стать Магадан.

"Но это не Магадан. Магадан - территория развития. Это скорее всего, как предложил Николай Харитонов (депутат Госдумы - ИФ) должны быть рудники, и территорию надо посмотреть там, где у нас погода более постоянная, чтобы там не было лета", - сказал председатель Госдумы.

По его словам, в Магадане "не ждут предателей нашей страны, релокантов, они, понятно, переживают, что такое решение может на них плохо сказаться".

"А жители области видят в этом угрозу и оскорбления, и поэтому мы давайте скорректируем предложение", - сказал спикер Госдумы.

Он также считает, что председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв, который "длительное время работал в органах следствия, в прокуратуре, знает, где есть места, которые можно предложить для нахождения релокантов, которые поддерживали Украину, говорили о том, что они ждут победы её, а не своей страны, финансировали вооруженные силы Украины".