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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Володин посоветовал релокантам не возвращаться в Россию

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что уехавшим из РФ гражданам, которые критиковали Россию, не стоит возвращаться в страну.

"Когда говорим о релокантах, тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут. Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен", - сказал Володин во вторник на заседании Госдумы.

"Мы с вами должны быть честны перед теми ребятами, которые воюют, погибают за свою страну, за безопасность наших граждан", - заявил Володин.

В отношении релокантов председатель Госдумы добавил: "Нам они не нужны, они должны это понимать, и мы со своей стороны должны сделать все необходимое, чтобы таких не оказалось, пускай там сидят".

Вячеслав Володин Госдума
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