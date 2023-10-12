Дума попросила прокуратуру проверить релокантов на предмет дискредитации ВС РФ

Фото: Олеся Курпяева/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Госдума в четверг в связи с возвращением в Россию релокантов приняла протокольное поручение установить и привлечь к ответственности лиц, публично дискредитировавших Вооруженные силы РФ, а также тех, кто оказывал финансовую поддержку военным Украины.

В протокольном поручении, подготовленном зампредом комитета Госдумы по обороне Юрием Швыткиным, обращается внимание на возвращение в РФ "ряда граждан, ранее покинувших территорию страны и позволявших себе публичные заявления, направленные на дискредитацию РФ, руководства страны, вооруженных сил РФ, в связи с проведением специальной военной операции".

В числе таких лиц, говорится в документе, - представители бизнеса, деятели культуры и искусства, члены семей госслужащих. "По данным СМИ, некоторые из них, возможно осуществляли финансирование Вооруженных сил Украины", - отмечается в поручении.

Вместе с тем, как указывается в поручении, "какой-либо ответственности такие лица по возвращению в РФ не несут".

В этой связи депутаты просят поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции запросить в Генпрокуратуре РФ информацию о количестве административных и уголовных дел, возбуждённых в отношении лиц, дискредитировавших Вооруженные силы РФ и осуществляющих публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП РФ, статьи 280.3, 207.3 Уголовного кодекса РФ), призывавших к введению мер ограничительного характера в отношении РФ (статья 20.3.4 КоАП РФ, статья 284.2 УК РФ), оказывающих финансовую, материально-техническую помощь Вооруженным силам Украины (статья 275 УК РФ).

Также в поручении есть призыв "установить и привлечь к ответственности лиц, публично дискредитирующих Вооруженные силы РФ, а также финансирующих Вооруженные силы Украины". Также предлагается "провести проверку по предлагаемым материалам в отношении лиц, публично совершивших вышеуказанные противоправные деяния".

Протокольное поручение предусматривает, что о результатах будут проинформированы депутаты Госдумы.