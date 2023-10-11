Счетная палата не увидела необходимости в бюджетном кредите для Соцфонда в 2023 г.

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Общий остаток средств бюджета Социального фонда на начало 2024 года составит 760,66 млрд руб., что позволит фонду выплачивать пенсии и иные социальные выплаты, необходимость предоставления бюджетного кредита в 2023 году Социальному фонду отсутствует. Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ на правительственный законопроект.

Поправки в Бюджетный кодекс (№448564-8) были внесены в парламент правительством 29 сентября в рамках "бюджетного пакета". Документ прошел первое чтение в парламенте.

"Установить, что в 2023 году государственному внебюджетному фонду РФ может быть предоставлен бюджетный кредит в целях и порядке, которые установлены правительством РФ, за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета на срок до двух лет с правом досрочного погашения", - говорится в поправках.

"Это проблема текущего года, она может возникнуть в связи с кассовым разрывом Пенсионного фонда в конце года, связана со сроками зачисления страховых взносов. Никакой несбалансированности фонда (Социального - ИФ) нет, средства эти в полном объеме имеются, но для того, чтобы обеспечить досрочную выплату пенсий, необходимо заранее предусмотреть эти средства в бюджете", - пояснял в среду на пленарном заседании Госдумы замминистра финансов Лавров.

Против выделения кредита Социальному фонду в своем заключении выступал и комитет Госдумы по бюджету.