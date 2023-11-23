ФСБ сообщила о предотвращении теракта против высокопоставленного военного РФ

Архивное фото Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщила о задержании агента украинских спецслужб, готовившего теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, 1995 года рождения, причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористического акта в г. Воронеже в отношении высокопоставленного военнослужащего ВС РФ", - сообщает в четверг ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, в сентябре 2022 года, находясь в Харьковской области, он был завербован сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Россию.

"Украинские кураторы поставили задачу" выяснить, где проживает российский военный и ликвидировать его, заложив и подорвав взрывное устройство, говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

У задержанного изъято СВУ массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, два электродетонатора, механизм приведения в действие взрывного устройства по радиоканалу, поддельный паспорт гражданина России, используя который он должен был покинуть страну после совершения преступления.

Для конспирации при подготовке убийства по указанию ГУР МОУ задержанный использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания.

В рамках возбужденного следственным отделом УФСБ России по Воронежской области по данному факту уголовного дела задержанный арестован.

"Фигурант дает признательные показания о сотрудничестве с спецслужбами Украины и подготовки по их указанию диверсионно- террористического акта", - заявили в ЦОС ФСБ