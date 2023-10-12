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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Число жертв атаки беспилотника в Белгородской области выросло до трех человек

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Ребенок погиб в результате атаки украинского дрона в Белгородской области, число жертв увеличилось до трех человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Ночью, предварительно в результате падания беспилотного летательного аппарата, на окраине Белгорода было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва, но самое главное - три человека погибли, один из них - маленький ребенок", - написал Гладков в своем телеграм-канале в четверг.

По словам губернатора, пострадавшие мужчина и женщина, о которых сообщалось ранее, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

"Сегодня мы изменим график проведения нескольких мероприятий в городе в связи с прошедшими событиями. Я надеюсь, что родители и дети все поймут, потому что есть необходимость перенести на другое время", - добавил он.

Как ранее сообщал Гладков, силы противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА на подлете к Белгороду, падение обломков привело к разрушению и возгоранию частного жилого дома, еще два дома были повреждены частично.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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