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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Два человека пострадали в результате атаки украинского БПЛА под Белгородом

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом беспилотнике над областным центром.

"В Белгородском районе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к городу. В результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома. Есть двое пострадавших: мужчина и женщина, - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Он уточнил, что пострадавших доставляют в больницу №2 Белгорода.

"Еще два человека, возможно, находятся под завалами", - добавил Гладков.

В Минобороны РФ сообщили, что украинский дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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