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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Два человека погибли под завалами дома в Белгородской области после атаки дрона

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух людей под завалами дома после атаки украинского беспилотника.

"Тела двух человек оперативные службы извлекли из-под завалов - это мужчина и женщина. Предположительно, под завалами может находиться ребенок", - написал Гладков в своем телеграм-канале в ночь на четверг.

Он также уточнил информацию о двух пострадавших в результате атаки, о которых сообщил ранее.

"Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, у нее перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга", - написал глава региона.

По его словам, в результате падения обломков дрона один жилой дом разрушен полностью, два повреждены частично, также повреждены три легковых автомобиля.

Как сообщал Гладков, что силы ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью, падение обломков привело к возгорание частного жилого дома.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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