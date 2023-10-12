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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

ЦБ ждет снижения волатильности после введения обязательной продажи валютной выручки

Регулятор также считает, что указ поможет улучшить ситуацию с ликвидностью

ЦБ ждет снижения волатильности после введения обязательной продажи валютной выручки
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Требование обязательной продажи валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и снизить волатильность, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

Российские власти 11 октября вечером объявили о введении для ряда крупнейших экспортеров сроком на полгода обязательства продажи валютной выручки на внутреннем рынке, чтобы стабилизировать курс рубля. Указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)" подписал президент Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, указ утвердил список компаний, на которые распространится требование репатриации и продажи валютной выручки.

"Ключевыми факторами стабильности валютного рынка являются внешнеторговый баланс и проводимая Банком России денежно-кредитная политика, нацеленная на снижение инфляции. Улучшение экспортной конъюнктуры, которое произошло в третьем квартале, способствует повышению экспортной выручки. Подстройка импорта к ужесточению денежно-кредитных условий и рост привлекательности рублевых сбережений для граждан и компаний будут оказывать поддержку рублю", - заявили в ЦБ.

"Установление требования по репатриации и обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке. При этом адресный характер данных ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов для большинства участников внешнеторговой деятельности", - указал регулятор.

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