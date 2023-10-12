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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Аналитики отметили создание на рынке акций РФ условий для "идеального шторма"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Условия для "идеального шторма" формируются на российском рынке акций, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

По их мнению, указ президента о введении на шесть месяцев обязательной продажи валютной выручки экспортерами может спровоцировать фиксацию прибыли со стороны инвесторов.

"Думаем, что рынок уже с середины августа ожидал от правительства подобных шагов. Мера может снизить волатильность рубля, сдвинув курс рубля к уровням 90-95 рублей/$1, чего мы ожидаем в ближайшие месяцы в базовом сценарии", - пишут эксперты в своем обзоре. Между тем ослабление рубля в последнее время было основным фактором роста российских акций, отмечают они.

Оказывать давление на рынок будет и дальнейшее увеличение рублевых ставок, а также повышение налоговой нагрузки компаний, добавляют в "Синаре".

Аналогичной точки зрения придерживаются и эксперты "БКС Мир инвестиций": решение об обязательной продаже валютной выручки поддержит рубль, но будет препятствовать экономической активности и росту показателей компаний, в особенности крупных экспортеров. Порог продаж валюты установится на отметке 80%, считают аналитики.

"По-прежнему ожидаем торговлю в широкой боковой формации с нижней границей по индексу МосБиржи 3000 пунктов и верхним сопротивлением в 3300 пунктов. Однако в ближайшее время высока вероятность снижения индекса к нижней границе диапазона в основном на фоне возможной слабости в котировках экспортеров", - говорится в отчете БКС.

"Укрепление рубля в сочетании со снижением цен на нефть, вероятно, снизит интерес к российским акциям", - вторят эксперты Альфа-банка.

Альфа-банк Синара БКС Мир инвестиций Мосбиржа
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