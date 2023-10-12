Компаниям РФ возместят часть затрат на разработку технологий водородной энергетики

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Государство компенсирует научным организациям, предприятиям и компаниям до 70% затрат на разработку технологий производства, транспортировки и хранения водорода, которые затем будут использованы при реализации крупных проектов в области водородной энергетики, сообщает сайт правительства.

Компенсации смогут получить организации, прошедшие конкурсный отбор Минэнерго. Они могут быть направлены на оплату труда сотрудников, непосредственно занятых в разработке новых технологий, материальные затраты, связанные с такими исследованиями, закупку сырья и материалов российского производства, создание опытных партий продукции, поясняется в сообщении.

Субсидия может предоставляться на срок до трех лет.

"Такая мера господдержки даст возможность простимулировать инновационную деятельность научных центров, предприятий и компаний, работающих в области водородной энергетики", - считает вице-премьер Александр Новак.

В 2023-2024 годах на выплату субсидий в федеральном бюджете зарезервировано более 1,3 млрд рублей.