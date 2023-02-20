Структуры "Росатома", "Роснано" и ГПБ учредили союз развития водородной энергетики

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Структуры "Росатома", "Роснано" и Газпромбанка учредили "Национальный союз развития водородной энергетики" (Национальный водородный союз).

Как свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, новая организация была зарегистрирована 16 февраля. Ее руководитель - Денис Дерюшкин, который ранее был заместителем генерального директора аналитического центра ТЭК ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (РЭА) Минэнерго России. С начала года, как сообщало агентство, он "продолжает обеспечивать решение задач в интересах Минэнерго в новом статусе вне РЭА". В прошлом он также был аналитиком в ТЭК.

Водородный союз зарегистрирован по адресу, где располагается центральный офис госкорпорации "Роснано", а электронный почтовый адрес совпадает с адресом "Русатом Оверсиза".

Учредителями союза выступили "Русатом Оверсиз", структура "Роснано" - стартап-студия "ТехноСпарк" (входит в инвестсеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ "Роснано"), а также "H2 Инвест" (принадлежит "Газпромбанк-Развитию"), сообщили "Интерфаксу" в компаниях.

"Деятельность союза направлена на объединение усилий бизнеса и науки для развития новой отрасли - водородной энергетики в России, координации усилий участников рынка, содействия реализации Национальной водородной программы, подготовки предложений по нормам поддержки сектора совместно с органами власти. Союз также будет способствовать взаимодействию и обмену опытом с международными организациями и производителями водородных технологий и водородной инфраструктуры", - отмечается в комментарии "Русатом Оверсиза". Предполагается, что союз объединит компании, потребителей, финансовые институты и научные организации.

В структуре "Роснано" - Фонде инфраструктурных и образовательных программ - "Интерфаксу" сообщили, что в стартап-студии "ТехноСпарк" "растут несколько стартапов в области водородной инфраструктуры и генераторов энергии на топливных элементах". "В этой новой для страны индустрии еще необходимо много сделать: от мер господдержки до регуляторной базы. Мы сделали это в солнце, потом в ветре, теперь - очередь водорода. Будем решать эти задачи вместе с ведущими игроками, которые и создают Национальный союз развития водородной энергетики", - говорится в комментарии структуры "Роснано".

В "Н2 Инвест" пояснили, что компания занимается высокотехнологичными активами в водородной энергетике, а ключевым проектом для нее является создание серийного производства 40-футовых контейнер-цистерн для транспортировки жидкого водорода на базе созданной в 2022 г. специальной проектной компании H2Тех. Стоимость такой логистики водорода почти вдвое "дешевле альтернативных способов перевозки", география поставок - "значительно шире". Она также обеспечит длительное хранение водорода, "что позволяет использовать ее (контейнер-цистерну - ИФ) в качестве системы хранения у конечного потребителя", поясняется в комментарии компании со ссылкой на ее гендиректора Антона Ковалевского.

В начале года правительство РФ приняло новые "дорожные карты" по водороду с "Газпромом" и "Росатомом", продлив горизонт их действия с 2025 до 2030 года. "Реализация мероприятий "дорожной карты" "Развитие водородной энергетики" позволит создать необходимые технологии и оборудование для производства водорода на основе природного газа и атомной энергии и его применения в отраслях экономики", - пояснялось тогда в сообщении кабмина.

Куратором вопросов развития водородной энергетики в правительстве является вице-премьер Александр Новак. Он ранее сообщал, что федеральный бюджет предусматривает инвестиции в размере 9,3 млрд руб. на период до 2024 года на развитие водородной энергетики.