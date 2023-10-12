Генпрокуратура РФ начала проверку из-за введения Wildberries новой комиссии

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ начала проверку после появления информации о том, что маркетплейс Wildberries начал взимать с клиентов комиссию при оплате заказов с помощью выпущенных в России карт Visa и Mastercard.

"По поручению Игоря Краснова Генеральной прокуратурой Российской Федерации осуществляются надзорные мероприятия в связи со сведениями о введении маркетплейсом Wildberries комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимании с покупателей платы за возврат товаров", - заявили в надзорном ведомстве в четверг.

Проверка проводится с участием Роспотребнадзора и Банка России, добавили в прокуратуре.

"Особое внимание будет обращено на обоснованность действий указанной торговой площадки, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов", - заявили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что "при выявлении нарушений законов и фактов ущемления прав граждан будут приняты исчерпывающие меры реагирования".

О том, что Wildberries начал взимать с клиентов комиссию при оплате заказов с помощью выпущенных в России карт Visa и Mastercard, ранее сообщали в пресс-службе компании.

"С 10 октября при оплате заказов на Wildberries с помощью карт международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенных в России, взимается вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа, в размере 3% от стоимости покупки", - сообщили в Wildberries.

"Изменение условий оплаты на Wildberries картами международных платежных систем обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним. На текущий момент у Wildberries отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России", - пояснили в компании.