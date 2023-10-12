Wildberries начал взимать комиссию при оплате покупок картами Visa и Mastercard

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Маркетплейс Wildberries начал взимать с клиентов комиссию при оплате заказов с помощью выпущенных в России карт Visa и Mastercard, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"С 10 октября при оплате заказов на Wildberries с помощью карт международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенных в России, взимается вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа, в размере 3% от стоимости покупки", - сообщили в Wildberries.

Изменение коснулось только российских владельцев карт международных платежных систем. При этом у покупателей есть возможность воспользоваться альтернативными способами оплаты без дополнительных комиссий, среди них - карта МИР, Система быстрых платежей и SberPay (два последних доступны и для держателей карт Visa и Mastercard). По данным компании, на данный момент 89% всех транзакций на Wildberries приходятся на СБП, Мир и SberPay.

"Изменение условий оплаты на Wildberries картами международных платежных систем обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним. На текущий момент у Wildberries отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России", - пояснили в компании.

Попытку ввести дифференцированные комиссии в зависимости от способа оплаты маркетплейс делал в августе 2021 года. Тогда Wildberries установил для покупателей комиссию в размере 2% от стоимости товаров при оплате картами Visa и Mastercard, в то время как при оплате с помощью российских платежных систем МИР, СБП и SberPay такая комиссия отсутствовала. Тогда такое решение онлайн-ритейлера вызвало вопросы у иностранных платежных систем, посчитавших это ограничением конкуренции. В ответ в Wildberries заявили, что Visa и Mastercard устанавливают "слишком высокие" тарифы и диктуют свои условия бизнесу. Через несколько месяцев платежные системы заявили, что больше не видят нарушений со стороны Wildberries, и сняли свои претензии к маркетплейсу.