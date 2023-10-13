Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Новак сообщил о принятом решении насчет строительства "Мурманского СПГ"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Решение о строительстве завода "Мурманский СПГ" принято, сообщил в интервью RT Arabic вице-премьер РФ Александр Новак, отметив, что Россия планирует развивать СПГ в своей стратегии.

Сейчас производится 33 млн т СПГ, строится "Арктик СПГ 2".

"Недавно принято решение реализовать "Мурманский СПГ" "НОВАТЭКом" еще на 20 млн т", - сказал он.

Новак сказал также, что компании ведут работу по строительству флота для вывоза СПГ, работают как с иностранными партнерами, так и российскими верфями, в том числе "Звездой".

В РоссииПутин поручил внести Мурманский СПГ в стратегию и ускорить либерализацию экспорта СПГЧитать подробнее

Комментируя опасения "Газпрома", что уход газа на экспорт может вызвать его недостаток на внутреннем рынке, Новак сказал: "20 млн т ("Мурманский СПГ") - это только 38 млрд куб. м. У нас есть газ (для внутреннего рынка)".

В ходе обсуждения законопроекта об экспорте СПГ заместитель начальника департамента - начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус предупредил, что бесконтрольный экспорт сжиженного природного газа может привести к дефициту на российском внутреннем рынке.

"НОВАТЭК" прорабатывает возможность строительства нового крупнотоннажного СПГ-проекта в Мурманской области, состоящего из трех линий сжижения мощностью по 6,8 млн тонн. Для питания компрессоров завода СПГ предполагается использовать профицитный ресурс Кольской АЭС, а для подачи газа в Мурманск надо будет построить 1300-километровый газопровод.

Александр Новак Мурманский СПГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин поручил Мишустину изучить возможность проложить новый ж/д коридор из Сибири в КНР

Взрывное устройство сработало при падении украинского БПЛА на окраине Брянска

Что произошло за день: четверг, 12 октября

Дума попросила прокуратуру проверить релокантов на предмет дискредитации ВС РФ

Дума попросила прокуратуру проверить релокантов на предмет дискредитации ВС РФ

Росгвардия создаст свою систему с данными по оружию и охранной деятельности

Росгвардия создаст свою систему с данными по оружию и охранной деятельности

Правительство подготовило правила обязательной продажи валютной выручки

Правительство подготовило правила обязательной продажи валютной выручки

Генпрокуратура РФ начала проверку из-за введения Wildberries новой комиссии

Генпрокуратура РФ начала проверку из-за введения Wildberries новой комиссии

Минфин вновь не поддержал субсидии на местные авиаперевозки на Дальнем Востоке

В РФ принят закон об отмене уведомления генсека СЕ о введении военного положения

В РФ принят закон об отмене уведомления генсека СЕ о введении военного положения

Греф считает, что указ о валютной выручке ускорит стабилизацию курса рубля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });