Новак сообщил о принятом решении насчет строительства "Мурманского СПГ"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Решение о строительстве завода "Мурманский СПГ" принято, сообщил в интервью RT Arabic вице-премьер РФ Александр Новак, отметив, что Россия планирует развивать СПГ в своей стратегии.

Сейчас производится 33 млн т СПГ, строится "Арктик СПГ 2".

"Недавно принято решение реализовать "Мурманский СПГ" "НОВАТЭКом" еще на 20 млн т", - сказал он.

Новак сказал также, что компании ведут работу по строительству флота для вывоза СПГ, работают как с иностранными партнерами, так и российскими верфями, в том числе "Звездой".

Комментируя опасения "Газпрома", что уход газа на экспорт может вызвать его недостаток на внутреннем рынке, Новак сказал: "20 млн т ("Мурманский СПГ") - это только 38 млрд куб. м. У нас есть газ (для внутреннего рынка)".

В ходе обсуждения законопроекта об экспорте СПГ заместитель начальника департамента - начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус предупредил, что бесконтрольный экспорт сжиженного природного газа может привести к дефициту на российском внутреннем рынке.

"НОВАТЭК" прорабатывает возможность строительства нового крупнотоннажного СПГ-проекта в Мурманской области, состоящего из трех линий сжижения мощностью по 6,8 млн тонн. Для питания компрессоров завода СПГ предполагается использовать профицитный ресурс Кольской АЭС, а для подачи газа в Мурманск надо будет построить 1300-километровый газопровод.