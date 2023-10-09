"Газпром" предупредил о риске дефицита газа из-за бесконтрольного экспорта СПГ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Бесконтрольный экспорт сжиженного природного газа может привести к дефициту на российском внутреннем рынке, заявил заместитель начальника департамента - начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус на заседании комитета Госдумы по энергетике.

Так он прокомментировал законопроект, который в палату в июле внесли депутаты, изучив проект будущего завода "Мурманский СПГ".

Полоус отметил, что законопроект дает право отдельным компаниям осуществлять экспорт СПГ без привязки к конкретным месторождениям, то есть, позволяет использовать не только собственные месторождения, согласованные государством для экспорта СПГ, а совершенно любую ресурсную базу для этих целей.

"Что это значит? По сути у отдельных недропользователей появится возможность максимизировать экспорт газа в форме СПГ в ущерб поставкам на внутренний рынок, а также выступать посредниками при продаже газа на экспорт для других компаний", - сказал докладчик.

"Таким образом, законопроект в предлагаемой редакции создает предпосылки для бесконтрольного экспорта СПГ из России, повышает риски надежного обеспечения газом российских потребителей. Другими словами, в перспективе на отечественном газовом рынке мы сможем увидеть то же, что и сейчас на внутреннем рынке нефтепродуктов", - предупредил представитель "Газпрома".