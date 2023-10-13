Путин предложил посредничество в палестино-израильском урегулировании

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что Россия может выступить в качестве посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта с учетом дружеских связей с Израилем и многолетними отношениями с Палестиной.

"Нужно найти эти инструменты, найти выход из этой ситуации. На мой взгляд, он может быть найден, в том числе, и в результате каких-то посреднических усилий", - сказал он на пресс-конференции в Бишкеке по итогам саммита СНГ.

"У нас в Израиле живет очень много наших соотечественников - бывших граждан СССР и России. Этот фактор для нас реальный. Конечно, мы же не можем об этом забыть. Но с другой стороны, у нас с арабским миром очень хорошие отношения и, в первую очередь, конечно, с Палестиной", - продолжил он.

Он напомнил, что в свое время палестинцам было обещано, что будет создано палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

"Им же обещали, решения были приняты на уровне ООН, и они вправе рассчитывать на исполнение этих обещаний, - сказал Путин и добавил: - Все это надо совместить".

Глава государства призвал "подумать о тех людях, которые вообще не виноваты в сегодняшней эскалации".

"А Россия может в этом помочь в силу того, что у нас с Израилем сложились очень добрые отношения за последние лет пятнадцать, ну и традиционные отношения с Палестиной. Поэтому нас никто не заподозрит в том, что хотим кому-то подыгрывать, если, конечно, кому-то нужно будет наше посредничество. Это всегда делается на основе договоренностей сторон", - добавил Путин.

Ранее в этот же день на заседании саммита Путин заявил, что после беспрецедентной по жестокости атаке Израиль имеет право на защиту и на то, чтобы обеспечить свое мирное существование. При этом он призвал к прекращению кровопролития и добавил, что Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами.

"Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация ооновской "формулы двух государств", предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем", - сказал Путин.