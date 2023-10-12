Глава Севастополя объявил об отмене воздушной тревоги

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Предупреждение о воздушной тревоге в Севастополе, объявленное в четверг вечером, отменено, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло 45 минут. На это время жителям было рекомендовано проследовать в укрытия, остановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе после того, как 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота. Ударная волна выбила окна в десятке жилых домов, люди не пострадали. Минобороны РФ сообщало об одном пропавшем без вести военнослужащем.