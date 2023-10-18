В Севастополе объявили об отбое второй за день воздушной тревоги

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Предупреждение о второй за вечер среды воздушной тревоге в Севастополе отменено, объявил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло 16 минут. На это время жителям было рекомендовано проследовать в укрытия, остановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

Ранее в среду Развожаев также объявлял воздушную тревогу. Он сообщил, что силы Черноморского флота отражали воздушную атаку. Минобороны РФ сообщило о перехвате в Крыму двух украинских ракет.