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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

В России начали составлять списки турфирм для безвизовых поездок в Иран и КНР

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития начало составлять списки туроператоров, уполномоченных организовывать по межправительственным соглашениям безвизовые поездки групп туристов в Иран и Китай в 2024 году, сообщила пресс-служба ведомства.

"Туроператорам, заинтересованным в организации поездок такого формата, необходимо в ближайшее время обратиться в региональные органы власти в сфере туризма для уточнения сроков, списка документов и критериев попадания в списки. В числе ключевых требований к туроператорам, претендующим попасть в списки, - осуществление деятельности в сфере въездного и выездного туризма, а также факт зачисления в единый федеральный реестр туроператоров", - говорится в сообщении.

Съездить в Иран или Китай без визы могут граждане в составе туристических групп численностью от 5 до 50 человек. Группы должны быть сформированы туроператором из действующего списка, размещенного на сайте министерства.

Действие соглашения о безвизовых групповых поездках между Россией и Китаем, приостановленное из-за пандемии коронавируса, возобновилось 1 августа 2023 года.

Иран Китай Минэкономразвития
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